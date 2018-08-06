В Судане произошел военный переворот

СМИ сообщили о военном перевороте в Судане. По информации телеканала Al-Hadath, президент Судана Омар аль-Башир был арестован военными. По данным другого местного телеканала Al-Mashhad, на самом деле аль-Башир покинул страну.

Также сообщается о задержании руководителя президентской гвардии, экс-министра обороны Абделя Хусейна, руководителя правящей в стране партии «Национальный конгресс» Ахмеда Харуна и бывшего вице-президента Судана Али Османа Таха.

Военный совет Судана под руководством первого вице-президента страны, министра обороны Авада бен Ауфа готовится взять власть в стране сроком на год, передает ТАСС.



Весь апрель в столице страны Хартуме проходили антиправительственные выступления, во время которых произошли столкновения демонстрантов с полицией, в результате чего погибли шесть человек. Накануне страны Запада потребовали от властей Судана выполнить требования протестующих, хотя оппозиционные силы отвергают какой-либо диалог с руководством страны, требуя его смещения. «Суданский народ требует перехода к политической системе, которая является более всеобъемлющей и располагает большей легитимностью», — было сказано в заявлении США, Великобритании и Норвегии.

Напомним, Судан находится в Восточной Африке к югу от Египта по соседству с Ливией, Чадом, Центральноафриканской Республикой, Южным Суданом, Эритреей и Эфиопией. В стране проживает почти 40 миллионов человек, по большей части арабы. По ВВП на душу населения Судан отстает от подавляющего большинства остальных стран мира, основные доходы государству приносит сельское хозяйство и добыча нефти.

Ранее «Ридус» рассказывал о предложении Судана разместить российскую военную базу на берегу Красного моря для борьбы с контрабандой и работорговлей.