Ротару и Кобзон помогли освободиться криминальному авторитету Тайванчику

Алимжан Тохтахунов, более известный как криминальный авторитет Тайванчик из Измайловской организованной преступной группировки, заявил о том, что звезды советской эстрады Иосиф Кобзон, Юрий Антонов и София Ротару в 1970-е помогли ему освободиться из мест лишения свободы.

«На тот момент я уже имел друзей в шоу-бизнесе, и моему освобождению действительно поспособствовал Кобзон. Они с Юрием Антоновым даже дали концерт для сотрудников милиции, но это не помогло. Тогда в Москве Иосиф Давыдович обратился к руководству МВД СССР. Сначала они отказали, но затем проверили меня, ничего не нашли, и срок удалось сократить. Кобзон очень просил за меня, говорил, что я не такой, как они себе надумали, хоть и играю в карты. К слову, просила и София Ротару», — рассказал Тайванчик в интервью «Ленте.ру».



Не в последнюю очередь из-за связей с Тохтахуновым о Кобзоне стали ходить слухи как о человеке, близком к «русской мафии». По этой причине в 1995 году США аннулировали визу артиста и даже обвиняли его в торговле оружием и наркотиками. Сам Иосиф Давыдович признавался, что действительно был знаком со многими криминальными авторитетами, однако в преступном бизнесе участия не принимал.

Алимжан Тохтахунов в годы перестройки выехал в Германию, получил израильское гражданство, а затем жил во Франции, Монте-Карло и Италии. В настоящее время 70-летний Тайванчик находился в розыскном списке Интерпола и проживает в России.



Напомним, народный артист СССР Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. На протяжении многих лет он боролся с онкологическим заболеванием. Кобзона похоронили, согласно его воле, рядом с матерью на Востряковском кладбище Москвы. Юрий Антонов живет и выступает в России, а София Ротару — на Украине.