Фото черной дыры: Россия оказалась на обочине научного праздника

Важнейшее научное событие года, если не десятилетия — получение первого в истории человечества снимка черной дыры — обошлось без отечественных ученых, посетовали в Российской академии наук.

«Россия оказалась на обочине научного праздника. Для того чтобы участвовать в этом проекте, нужно иметь радиотелескоп миллиметрового диапазона. К сожалению, в России нет ни одного такого телескопа. Это зеркало 15—20 метров в диаметре. Россия в научном плане давным-давно находится на обочине научного прогресса. Мы занимаемся проектами, которые никому не нужны», — заявил радиостанции «Говорит Москва» ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев.



По мнению Докучаева, результаты работы зарубежных астрономов достойны Нобелевской премии по физике, поскольку прямое доказательство существования черных дыр убедительно подтверждает верность общей теории относительности Эйнштейна, что имеет огромное значение для фундаментальной науки.

«Это будет самым важным научным открытием этого года. Это открытие неимоверной важности. Дело в том, что черные дыры были предсказаны сто лет назад, и до сих пор не было доказательства, что они существуют во Вселенной. Наконец-то получено прямое доказательство существования черных дыр. Это один из труднейших экспериментов, произведенных в физике», — пояснил специалист.



Ученые из проекта Event Horizon Telescope представили 10 апреля первый в истории снимок массивной черной дыры, расположенной в центре галактики Messier 87. Руководитель проекта Шеп Доулман провел специальную пресс-конференцию, о которой узнали во всем мире. Усилиями научных сообществ из разных стран удалось сфотографировать объект на невероятном расстоянии — 55 миллионов световых лет от Земли.

На изображении запечатлена область, которую из-за сильной гравитации не всегда может покинуть даже свет. Тем не менее благодаря Телескопу горизонта событий у человечества есть возможность его рассмотреть: оно представляет собой неидеальное кольцо — в нижней его части плотность света выше и оно вращается по часовой стрелке.

«Сильная гравитация приводит к тому, что лучи света, движущиеся около черной дыры, могут как захватываться черной дырой, так и очень сильно отклоняться и даже двигаться по круговым орбитам. За счет этих эффектов возникает темное изображение черной дыры — так называемая тень черной дыры», — прокомментировал это явление для РИА Новости сотрудник Института космических исследований РАН Олег Цупко.



Научный консультант проекта Хайно Фальке сообщил, что черная дыра, которую удалось сфотографировать, особо крупная — около 100 миллиардов километров в диаметре, а ее масса составляет около 6,5 миллиарда масс Солнца. «Создается ощущение, что ты смотришь на врата ада, на конец пространства и времени, на точку невозврата», — сказал Фальке.