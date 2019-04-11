В Крыму возмутились планами уголовника стать депутатом

В городе Щелкино Ленинского района Крыма отбывший тюремный срок за жестокое убийство несовершеннолетнего подростка местный житель намерен стать депутатом местного горсовета, и уже заручился поддержкой местного отделения партии ЛДПР. Об этом заявил лидер самообороны Керчи, один из организаторов антикиевской весны в Крыму Константин Ерманов.

«В городе Щелкино проживает „борец“ с коррупцией, член партии ЛДПР — Сергей Яковенко. Недавно Сергей заявил, что будет баллотироваться в депутаты от ЛДПР и хочет стать главой администрации или главой горсовета Щёлкино. А почему бы и нет? Ведь это его законное право и каждый вправе принимать подобные решения… Но и у нас есть законное право вспомнить о его прошлом», — написал Ерманов в Фейсбуке.



«В 2001 году Яковенко со своим подельником Литвиненко спланировали убийство. Они решили ограбить пункт приема металлолома и чтобы замести следы убить приемщика. Будущие политики пришли к своей жертве поздно вечером, когда уже не было клиентов, закрыли за собой ворота и начали пытать 17-ти летнего юношу, с целью узнать где касса. Хозяин приемки Григорий Беркадзе за час до трагедии забрал деньги, оставив на сдачу несчастному всего 200 гривен. Выродки не поверили», — добавил Константин Ерманов.



По словам Константина, преступники с особой жестокостью пытали и калечили юношу более полутора часов, а затем Яковенко забил его железной трубой насмерть. Родители подростка до сих пор не могут смириться с потерей и тем, как мучительно их сын ушел из этой жизни. Материалы уголовного дела хранятся в архиве МВД Ленинского района.

«Яковенко дали 15 лет строгого режима, но отсидел он всего 13 лет и вышел в 2014-м в связи с конфликтом на Донбассе. Тогда массово выпускали зеков, так как их банально было нечем кормить. Такой вот кандидат», — заключил Ерманов.



В комментариях к записи жители Крыма выразили возмущение тем, что осужденный за подобное преступление человек имеет наглость претендовать на должность депутата и метит в руководство города, даже если после освобождения он больше не нарушал закон и занимался общественно полезной деятельностью.

В дискуссии принял участие депутат фракции ЛДПР в Государственном Совете Республики Крым Николай Волков. Он напомнил, что по решению Высшего Совета ЛДПР и лично Владимира Жириновского от партии не могут баллотироваться ранее судимые люди. Опасения Ерманова о выдвижении уголовника в депутаты Волков назвал «мутью». В ответ на это Ерманов пообещал «разобраться».