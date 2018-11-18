Краснодарскую скандалистку на Bentley арестовали за угрозы судье

Скандальную краснодарскую светскую львицу Екатерину Атаеву-Добришман поместили под домашний арест в связи с угрозами, поступавшими от нее в адрес судьи, ведущего дело о сносе ее незаконно возведенного гостиничного комплекса. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением вреда здоровью судьи», сообщает издание «Кубанские новости».

По версии следствия, в минувшем марте Атаева-Добришман разместила в одной из социальных сетей видео, в которых грозила расправой представителю правосудия, попутно сопровождая свои заявления нецензурной бранью и оскорблениями.

Удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде домашнего ареста. С учетом обстоятельств совершенных преступлений в отношении подозреваемой назначено проведение комплексной судебной психолого-нарколого-психиатрической экспертизы с помещением в стационар, — говорится в сообщении, распространенном краевым управлением Следственного комитета.

Следует отметить, что на сайте СК фамилия Атаевой-Добришман пока не упоминается.

Напомним, внимание широкой общественности краснодарская бизнесвумен впервые привлекла осенью прошлого года, когда в Сети появились неординарные видео с ее монологами. В них женщина называла людей «сявками» и «нищебродами», угрожая насилием всем распространявшим ее ролики в интернете.

Про Екатерину Атаеву-Добришман известно, что на заре собственной славы она любила представляться сотрудницей Арбитражного суда Краснодарского края.

Впоследствии достоверность этой информации не подтвердилась. Несостоявшаяся «судья» в итоге оказалась владелицей одной из городских гостиниц, которая и стала причиной разбирательства, спровоцировавшего текущий скандал.

Добавим, что неделю назад на странице ее гостиницы в социальной сети Instagram появилась уйма видеороликов, в которых скандальная дива, плача, извиняется перед оскорбленными ею людьми.