Полоски для отбеливания зубов опаснее, чем считалось ранее
- 10 апреля 2019, 16:44
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Специалисты из Стоктонского университета в Нью-Джерси провели крупное исследование современных полосок для отбеливания зубов и пришли к выводу, что они не так безопасны, как о них говорят производители.
Несмотря на то, что на пачках отбеливающих полосок предупреждают, что они могут усилить чувствительность зубов или привести к воспалению десен, этого недостаточно. Большинство из представленных на рынке марок обладают куда более сильными побочными действиями, — считают ученые.
Проанализировав состав отбеливающих полосок, ученые убедились, что в них все-таки добавляют перекись водорода, которая повреждает дентин — костное вещество зуба, расположенное под эмалью.
В новом исследовании специалисты выяснили, как перекись проникает к дентину и влияет на коллаген — белок, являющийся важнейшей составной частью костного вещества.
Для своего эксперимента ученые взяли удаленные зубы и обработали их отбеливающими полосками, продающимися в аптеках. Для достоверности теста зубы поместили в емкости с человеческой слюной и оставили их на час, как говорилось в инструкции.
После отбеливания зубы оценили на количество коллагена. Оказалось, что после отбеливания его действительно становится меньше, причем повторная процедура с каждым разом снижает его концентрацию все сильнее.
Наше исследование показало, что нечастое использование отбеливающих полосок не вредит зубам. Дело в том, что костная ткань зубов со временем вырабатывается пульпой зуба и количество коллагена постепенно восстанавливается. Но для этого требуется много времени, поэтому полоски рекомендуется использовать как можно реже, — заключили ученые.
Также специалисты не рекомендуют использовать полоски людям, у которых удалены нервы зуба, поскольку в этом случае коллаген не восстановится уже никогда.
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