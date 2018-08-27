Полоски для отбеливания зубов опаснее, чем считалось ранее

Специалисты из Стоктонского университета в Нью-Джерси провели крупное исследование современных полосок для отбеливания зубов и пришли к выводу, что они не так безопасны, как о них говорят производители.

Несмотря на то, что на пачках отбеливающих полосок предупреждают, что они могут усилить чувствительность зубов или привести к воспалению десен, этого недостаточно. Большинство из представленных на рынке марок обладают куда более сильными побочными действиями, — считают ученые.

Проанализировав состав отбеливающих полосок, ученые убедились, что в них все-таки добавляют перекись водорода, которая повреждает дентин — костное вещество зуба, расположенное под эмалью.

В новом исследовании специалисты выяснили, как перекись проникает к дентину и влияет на коллаген — белок, являющийся важнейшей составной частью костного вещества.

Для своего эксперимента ученые взяли удаленные зубы и обработали их отбеливающими полосками, продающимися в аптеках. Для достоверности теста зубы поместили в емкости с человеческой слюной и оставили их на час, как говорилось в инструкции.

После отбеливания зубы оценили на количество коллагена. Оказалось, что после отбеливания его действительно становится меньше, причем повторная процедура с каждым разом снижает его концентрацию все сильнее.

Наше исследование показало, что нечастое использование отбеливающих полосок не вредит зубам. Дело в том, что костная ткань зубов со временем вырабатывается пульпой зуба и количество коллагена постепенно восстанавливается. Но для этого требуется много времени, поэтому полоски рекомендуется использовать как можно реже, — заключили ученые.

Также специалисты не рекомендуют использовать полоски людям, у которых удалены нервы зуба, поскольку в этом случае коллаген не восстановится уже никогда.