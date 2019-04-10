В Красноярске предприятие банкротит департамент местной мэрии

Красноярское предприятие ООО «Мясопотам» подало иск с требованием признать банкротом департамент городской мэрии, отвечающий за вопросы муниципального имущества и земельных отношений.

Претензии юридического лица связаны с неисполнением муниципальными властями прошлогоднего решения суда, подтвердившего факт продажи «Мясопотаму» муниципального здания с нарушениями в работе внутренних инженерных коммуникаций. В сентябре 2018-го департамент обязали компенсировать предприятию около миллиона рублей, передает «Интерфакс».

Поскольку департамент эти средства не возвращает, это — его долг, мы решили подать иск о признании этого органа администрации банкротом. Пока он не принят к рассмотрению, ждем решения суда, — рассказал журналистам адвокат Иван Забара, представляющий интересы ООО.

По сведениям агентства, обращение компании направлено в краевую арбитражную инстанцию.

Тем временем, в самом департаменте неисполнение судебного решения объяснили неверными действиями истца. Так, юрист имущественного подразделения красноярской мэрии Евгения Горшкова объяснила, что «Мясопотаму» было необходимо передать документы на возмещение ущерба не напрямую в департамент, а в казначейство.

Выплата положенных средств не была произведена из-за отсутствия исполнительного листа, который должны были оформить именно в бюджетном органе, объяснила она.

Между тем, характер искового требования компании немало удивил красноярских муниципалов. В департаменте отметили, что нынешний случай стал первой в истории края попыткой обанкротить орган городской власти.