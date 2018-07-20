Володин пожурил депутата от КПРФ за мат в соцсетях
- 10 апреля 2019, 14:19
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Председатель Госдумы Вячеслав Володин пожурил депутата от КПРФ Ольгу Алимову за нецензурную лексику в соцсетях.
«Ольга Николаевна, депутаты обращают внимание на то, что вы материтесь в социальных сетях. Давайте бороться с этим недостатком. Работайте над собой, пожалуйста», — сказал спикер.
Потому что вас все любят, вы, наверное, терпите, терпите целое заседание, ни на кого не материтесь, а в социальных сетях у вас открывается, — иронично добавил Володин.
Накануне члены нижнего парламента решили перенести на два часа позже начало утренних заседаний, начинавшихся ранее в 10:00. По словам Володина, с такой инициативой выступили главы думских комитетов.
Алимова оказалась недовольна этим переносом и прокомментировала нововведения на своей странице в Facebook, употребляя ненормативную лексику, пишет газета «Известия».
«Совы победили разум! Коммунисты требовали вернуться к прежнему графику с 10:00 до 18:00 с перерывами согласно трудовому кодексу!» — приводит издание слова депутата.
Позже Алимова не согласилась с Володиным. По словам депутата, она немного не сдержалась, но это не мат, а эмоциональное выражение.
«Я уже боюсь сегодня. За одно слово чуть ли не звездой становлюсь», — заявила она телеканалу «360».
Как сообщал «Ридус», в марте председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина. По его словам, министр не смог раскрыть тему, вынесенную на обсуждение.
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