Володин пожурил депутата от КПРФ за мат в соцсетях

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пожурил депутата от КПРФ Ольгу Алимову за нецензурную лексику в соцсетях.

«Ольга Николаевна, депутаты обращают внимание на то, что вы материтесь в социальных сетях. Давайте бороться с этим недостатком. Работайте над собой, пожалуйста», — сказал спикер.

Потому что вас все любят, вы, наверное, терпите, терпите целое заседание, ни на кого не материтесь, а в социальных сетях у вас открывается, — иронично добавил Володин.

Накануне члены нижнего парламента решили перенести на два часа позже начало утренних заседаний, начинавшихся ранее в 10:00. По словам Володина, с такой инициативой выступили главы думских комитетов.

Алимова оказалась недовольна этим переносом и прокомментировала нововведения на своей странице в Facebook, употребляя ненормативную лексику, пишет газета «Известия».



«Совы победили разум! Коммунисты требовали вернуться к прежнему графику с 10:00 до 18:00 с перерывами согласно трудовому кодексу!» — приводит издание слова депутата.

Позже Алимова не согласилась с Володиным. По словам депутата, она немного не сдержалась, но это не мат, а эмоциональное выражение.

«Я уже боюсь сегодня. За одно слово чуть ли не звездой становлюсь», — заявила она телеканалу «360».

Как сообщал «Ридус», в марте председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина. По его словам, министр не смог раскрыть тему, вынесенную на обсуждение.

