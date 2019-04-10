Названа главная опасность сальмонеллы

Специалисты из Калифорнийского университета провели исследование, в ходе которого выяснили еще одну опасность сальмонеллы.

Напомним, что сальмонеллы (Salmonella) — это род бактерий, являющийся возбудителями брюшного тифа, паратифов и других сальмонеллезов. Большинство случаев заражения сальмонеллами происходит с употреблением пищевых продуктов животного происхождения.

Например, подхватить сальмонеллу можно через сырое мясо, яйца и свежее молоко.

Во время исследования оказалось, что сальмонелла может захватывать иммунные клетки человека и использовать их для распространения по всему организму. Чтобы завладеть клетками, бактерии замедляют электрическую активность кишечника.

Ученые рассказали, что в кишечнике человека есть небольшие электрические поля, вызванные заряженными ионами, такими как калий и хлорид, которые поступают и выходят из клеток кишечника.

Когда в наш организм попадают бактерии сальмонеллы, происходит разрушение этого электрического поля, что предупреждает иммунитет о необходимости защищаться.

Но иногда сальмонеллам удается проникнуть внутрь иммунных клеток и сбить их с толку. Для того чтобы проследить за этим процессом, специалисты поместили клетки кишечной мембраны мышей в электрическое поле с целью имитировать зараженную кишку.

Пока образец не был заражен сальмонеллой, почти все макрофаги двигались к положительно заряженному концу поля, соответствующему внутренней части кишечника. Но после добавления Salmonella enteritidis — самого распространенного вида сальмонеллы, которое вызывает пищевое отравление, — 41% макрофагов изменили направление.

Макрофаги начали двигаться в направлении отрицательно заряженного конца, который соответствует выходу из кишки.

До этого исследования мы знали, что у сальмонеллы есть белки, которые помогают ей выживать в макрофагах, но неясно, как сальмонелла переворачивает электрический заряд, к которому притягиваются макрофаги, — рассказали авторы работы.

Ученые предполагают, что бактерии высвобождают ферменты, которые повреждают чувствительные к заряду структуры сахара на поверхности макрофагов.

Получается, что сейчас нет препаратов, способных остановить распространение сальмонеллы по организму, а это очень опасно, считают эксперты.

Новые данные помогут специалистам в разработке новых методов лечения заболеваний, вызванных бактерией сальмонеллой. Возможно, это даже пригодится для исследований туберкулеза, так как вызывающая его бактерия может использовать ту же стратегию распространения.

Напомним, что сальмонеллез чаще всего представляет собой острое пищевое отравление, способное привести даже к летальному исходу. Она особенно опасна для маленьких детей и беременных женщин.