К чему приведет появление генетического паспорта в России

На днях Владимир Путин подписал указ о создании генетических паспортов, которые будут у каждого россиянина к 2025 году. Так правительство хочет не только контролировать, но и защищать население от биологических и химических угроз.

Главная цель такого масштабного проекта — формирование генетического профиля граждан, который будет показывать все основные маркеры, ответственные за здоровье, долголетие, происхождение и возможные реакции на прием различных лекарств.

«Ридус» поинтересовался у экспертов, насколько такая программа нужна и осуществима в России.

На самом деле, генетическое тестирование уже давно применяется во многих странах. Например, его используют при проверке высокопоставленных военных в Пентагоне, и для подбора кадров в ФБР. Также крупные американские компании предоставляют своим сотрудникам возможность бесплатно сдать тесты на предрасположенность к раку и другим заболеваниям.

Болен — уволен

С одной стороны, это хорошо, так как многие люди обращаются в медицинские клиники только когда «приспичит», а подобные анализы позволят заранее обнаружить многие опасные заболевания и предрасположенности.

Но есть и другая сторона — генетическая дискриминация, из-за которой человек, например, склонный к образованию рака легких, может не получить работу. В России пока нет законов, регулирующих права граждан по этому вопросу.

Генеральный директор медико-биологического центра Genotek Валерий Ильинский рассказал «Ридусу», что до появления генетических паспортов в России пройдет еще много времени, так как это очень ответственное мероприятие на законодательном уровне.

По своему назначению генетический паспорт можно применять в двух случаях: для того, чтобы установить личность человека и для мониторинга его медицинских показаний. Например, в таком документе будут указаны важные маркеры, ответственные за особенности здоровья, реакцию на различные препараты, что может помочь в экстренных ситуациях при госпитализации. Конечно, еще нельзя точно сказать, что будет представлять из себя генетический паспорт, будет ли эта информация в закрытом доступе, как эту программу нам представят, но хочется верить, что человеку дадут право выбора на конфиденциальность этих данных, — пояснил Ильинский.

Несмотря на то, что пока неизвестно, когда появятся паспорта и как они помогут обеспечивать химическую и биологическую безопасность страны, Валерий Ильинский считает это необходимым нововведением.

Генетические паспорта — уже не редкость, и есть люди, которые сами хотят получить расшифровку своего генома. Это ведь действительно ценная информация: анализ, к примеру, поможет узнать наследственную предрасположенность к каким-то заболеваниям и вероятность передачи их детям, считает эксперт.

Все станет прозрачно

В документе, подписанном президентом, есть указание о создании национального банка сывороток крови. Предполагается, что в скором времени каждый гражданин РФ будет обязан сдать свой генетический материал в лабораторию.

Это может быть, например, слюна. В ней достаточно материала для анализа и она хорошо хранится и транспортируется до 1 года без снижения точности анализа.

Пока не понятно, будет ли эта процедура бесплатной, так как сейчас генетические тесты в частных лабораториях стоят от 5 000 до 250 000 рублей. По сравнению с обычным российским паспортом, оформление которого требует всего 210 рублей, получение генетического паспорта может стать проблемой для большинства населения.

Несмотря на все преимущества для контроля здоровья, новые паспорта еще больше открывают информацию о человеке. Теперь власти будут знать не только ФИО, место прописки и возраст гражданина, но и его предрасположенности к генетическим и мультифакторным заболеваниям — таким, как гемофилия, онкологические заболевания, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца.

Раньше и банковские карты были чем-то сложным для населения, а сейчас они есть у каждого пенсионера. Если генетические паспорта правильно преподнесут, объяснят, зачем эту нужно, то люди оформят их. Как в свое время было с биометрией. Но, конечно, будут те, кому такая инициатива не понравится, ведь это дополнительный контроль. Сейчас по одной только банковской карточке можно узнать, чем человек питается, есть ли у него дети, где он живет; добавим сюда еще и соцсети, и все станет понятно. Генетический паспорт только добавит информации, а это поможет бороться с преступностью, — поделился с «Ридусом» эксперт по биометрическим системам безопасности компании EkeyRus Константин Новиков.

В отношении нового паспорта пока что больше вопросов, чем ответов. Эксперты уверены, что скоро генетические тесты станут повседневной обыденностью.

Главное, обезопасить человека не только на биологическом, но и законодательном уровне, чтобы к списку дискриминаций не добавилась еще и генетическая.