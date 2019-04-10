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Названы самые дешевые пляжные туры на майские праздники

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© pixabay.com

Эксперты составили список самых дешевых пляжных туров на майские праздники с вылетом в период с 26 по 28 апреля.

Специалисты проанализировали 12 наиболее популярных у россиян направлений, сообщает аналитическая служба Ассоциации туроператоров (АТОР).

Выяснилось, что самый бюджетный вариант — это отдых в Крыму. Минимальная стоимость путевки на двоих человек на десять ночей составит 26 тысяч рублей.

На втором и третьем местах рейтинга оказались Анапа (28 тысяч рублей) и Сочи (29 тысяч).

Четвертое место досталось Турции (50 тысяч рублей). На пятом месте списка расположился Кипр (51,5 тысячи).

Далее следует Тунис (52,7 тысячи). Болгария и Черногория поделили седьмое место (по 63,7 тысячи).

На восьмой позиции оказались Хорватия и Испания (74 тысячи). Девятое место заняла Греция (75 тысяч).

Самым дорогим направлением оказалась Италия, занявшая десятое место в рейтинге (84 тысячи), отмечает ФАН.

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Комментарии (1)

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    Дмитрий Барбекюровсегодня, 13:02

    Как считали? В Крым долететь и там кушать - без штанов останешься. Турция - за заплаченные денежки будут возить, кормить, поить, на самолете взад вперед летать... Не сопоставимая радость!

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