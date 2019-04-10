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Появились видео и фото с места взрыва в жилом доме в Екатеринбурге

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© vk.com

В Сети появились видео и фото с места взрыва в жилом доме в Екатеринбурге.

На кадрах видны предметы, похожие на газовые баллоны. Однако вошедшие в разрушенную квартиру утверждают, что это самогонный аппарат.

Такую же версию взрыва озвучила старший помощник прокурора Свердловской области, сообщает URA.RU.

«Версия взрыва газа отпала. По словам специалистов, взорвался бытовой прибор для производства алкоголя», — приводит ее слова агентство.

© vk.com

Накануне вечером в жилом многоэтажном доме произошел взрыв в квартире, расположенной на 15-м этаже. Супруги, живущие в этой квартире, были госпитализированы с ожогами до 50% площади тела.

© vk.com

При взрыве вылетели оконные рамы, начался пожар. Из подъезда, где произошел взрыв, были эвакуированы 20 жильцов, отмечает kp.ru.

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