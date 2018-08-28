В Костроме умер полицейский, найденный в участке с огнестрельным ранением
- 10 апреля 2019, 11:14
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В больнице Костромы скончался участковый уполномоченный, доставленный с огнестрельным ранением из опорного пункта полиции, сообщает в среду управление МВД по региону.
Раненого полицейского обнаружили в опорном пункте вечером 9 апреля.
Управление МВД России по Костромской области начало служебную проверку по данному факту, выясняя обстоятельства смерти сотрудника.
Кроме того, доследственную проверку начало региональное управление СК РФ.
В соцсети «ВКонтакте» в паблике «Омбудсмен полиции» сообщается, что участковому якобы не подписывали рапорт об увольнении из полиции.
Там же отмечается, что молодой человек окончил учебку в Твери в 2018 году, начал работать участковым уполномоченным, в день было по 70 материалов, работал за четверых. В конце концов он решил уволиться, а поскольку рапорт не подписывали, отправил его заказным письмом генералу.
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