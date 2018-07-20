Из ювелирного магазина в Москве украли драгоценности на 5 млн рублей

В центре столицы неизвестный украл из ювелирного магазина коробку с украшениями. Сумма ущерба составила около пяти миллионов рублей.

Сообщение о краже поступило во вторник, 9 апреля, в то время как само преступление было совершено 1 апреля.

Похищенная коробка с украшениями находилась в нижнем шкафу витрины.

Сейчас составляется перечень украденного, возбуждено уголовное дело, сообщает преcс-служба столичного главка МВД.