Россияне испугались заражения ВИЧ от комаров

Опрос Росстата выявил пугающую неграмотность россиян в отношении ВИЧ и СПИДа — оказалось, что десятки миллионов людей в России вне зависимости от возраста уверены, что можно заразиться ВИЧ через комариные укусы.

«17% граждан (то есть каждый шестой) уверены, что его способны распространять комары. 20% (каждый пятый) не имеют представления, можно ли заразиться ВИЧ через комариные укусы. 10% (каждый десятый) побоится делить обед с носителем вируса иммунодефицита», — пишет газета «Известия».

При этом только половина граждан в курсе, что ВИЧ может передаваться ребенку во время беременности, родов и при грудном вскармливании. 17% россиян до сих пор не уверены в пользе презерватива в качестве защиты от инфекции.

На самом деле ни в быту, ни по воздуху, ни через пищевые продукты и воду ВИЧ не передается, а самая частая причина заражения — передача вируса половым путем при гетеросексуальных контактах недостаточно хорош знающих друг друга мужчин и женщин без презерватива. Низкая информированность населения опасна, потому что она ведет к дальнейшему распространению ВИЧ, от которого уже, только по официальным данным, умерли 318 тысяч жителей России.

Укусы комаров действительно могут быть опасны для здоровья, но в случае с другими заболеваниями. К примеру, по этой причине в 2018 году более 200 российских туристов заразились лихорадкой денге во время путешествий по странам Юго-Восточной Азии. В случае с лихорадкой комары передают инфекцию от больного человека, в результате заболевания появляются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Также от комаров можно заразиться малярией, туляремией, лихорадкой Западного Нила, получить лимфатический филяриатоз, амариллез и другие инфекционные заболевания, правда они грозят в основном туристам.

Как сообщал «Ридус», заболеваемость ВИЧ в России выросла за последние десять лет в полтора раза, а по количеству зараженных Россия занимает третье место в мире. При этом, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, Россия вышла на первое место среди европейских стран по темпам заражения ВИЧ.



Самая высокая смертность населения России от ВИЧ в 2018 году была зафиксирована в Кемеровской, Иркутской и Свердловской областях. В конце прошлого года министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова насчитала в России почти миллион ВИЧ-инфицированных людей и посоветовала всем без исключения россиянам сдать тест на эту смертельно опасную инфекцию.

