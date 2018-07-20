Российские подлодки назвали небоеспособными против США в Арктике

Капитан 3 ранга запаса Максим Климов заявил о том, что подводные силы ВМФ РФ в подледных условиях Арктики фактически небоеспособны по сравнению с действующим в том же регионе подводным флотом США.

«Российский Военно-морской флот не только не имеет ни одного выстрела торпедами с включенными системами самонаведения в ледовых условиях, но до самого последнего момента не имел торпед, способных надежно наводиться в ледовых условиях. Сейчас такие торпеды появились — это „Физик-1“ с телеуправлением, которое, подчеркну, крайне важно в ледовых условиях, в том числе при стрельбе на короткие дистанции. Но дело вновь с мертвой точки не движется», — пишет капитан в своей статье для «Независимой газеты».



В то же время, указывает Климов, подводники стран НАТО регулярно проводят учебные торпедные стрельбы в Арктике. Так, в минувшем году ВМС США и Великобритании успешно провели «ледовые» учения ICEX, в которых были задействованы американские и британские атомные подводные лодки. По результатам этих учений командир атомной подлодки «Хартфорд» Мэтью Фаннинг заявил журналистам, что американские подводники могут действовать в Арктике так же свободно, как во всем остальном мире.

«Вопрос о проведении своих специальных учений, аналогичных ICEX, многократно ставился инициативными офицерами российского ВМФ, однако „воз и ныне там“. Причины отказов в организации таких учений варьируются от „нет денег“ до откровенной боязни „вскрытия“ острых проблемных вопросов. В результате мы получили ситуацию, когда сегодня подводные силы ВМФ РФ в подледных условиях фактически небоеспособны. Очевидно, что данная ситуация нетерпима и необходимы решительные меры по ее исправлению в кратчайшие сроки», — заключает Максим Климов.



В зарубежной прессе возможности ВМФ России в Арктике обычно оценивают куда выше, правда часто это преследует цель получить финансирование на те или иные военные программы путем запугивания «российской угрозой». Из ярких примеров — статья в норвежском издании Aldri Mer о модернизации Северного флота, причем наиболее опасными для противника названы как раз российские подлодки.

Напомним, в целом Россия последовательно увеличивает свое присутствие в Арктике. Так, в 2019 году патрулировать Арктический регион начали истребители-перехватчики МиГ-31БМ. Такие самолеты способны долго находиться в воздухе без дозаправки и могут догонять любые цели. Кроме того, российские инженеры из Санкт-Петербурга создали рабочий прототип подводного глайдера для изучения морей и океанов, который предполагается использовать в Арктике. В последние годы в Арктике было открыто несколько российских военных аэродромов, а также размещены различные вооружения, которые позволяют Москве контролировать данный регион.