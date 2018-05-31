Подростки в Туве до смерти избили мужчину и изнасиловали его подругу
- 10 апреля 2019, 09:21
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В столице Тувы Кызыле двое 17-летних подростков до смерти избили 40-летнего мужчину и изнасиловали его подругу.
По данным следствия, пара пришла переночевать в пустую квартиру расселенного дома в центре города.
Позже туда же пришли подростки, возникла ссора, во время которой молодые люди сильно избили своего оппонента.
Однако на этом они не остановились и изнасиловали бывшую с избитым женщину, а также совершили в отношении нее иные действия сексуального характера, сообщается на сайте регионального СК РФ.
Пострадавший мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело, подросткам предъявлено обвинение.
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