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Подростки в Туве до смерти избили мужчину и изнасиловали его подругу

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© hirdseconds.org

В столице Тувы Кызыле двое 17-летних подростков до смерти избили 40-летнего мужчину и изнасиловали его подругу.

По данным следствия, пара пришла переночевать в пустую квартиру расселенного дома в центре города.

Позже туда же пришли подростки, возникла ссора, во время которой молодые люди сильно избили своего оппонента.

Однако на этом они не остановились и изнасиловали бывшую с избитым женщину, а также совершили в отношении нее иные действия сексуального характера, сообщается на сайте регионального СК РФ.

Пострадавший мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело, подросткам предъявлено обвинение.

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