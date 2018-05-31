Подростки в Туве до смерти избили мужчину и изнасиловали его подругу

В столице Тувы Кызыле двое 17-летних подростков до смерти избили 40-летнего мужчину и изнасиловали его подругу.

По данным следствия, пара пришла переночевать в пустую квартиру расселенного дома в центре города.

Позже туда же пришли подростки, возникла ссора, во время которой молодые люди сильно избили своего оппонента.

Однако на этом они не остановились и изнасиловали бывшую с избитым женщину, а также совершили в отношении нее иные действия сексуального характера, сообщается на сайте регионального СК РФ.

Пострадавший мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело, подросткам предъявлено обвинение.