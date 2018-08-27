найти ×
   
  • USD
    64.78
  • EUR
    72.97
СохранитьСохранено0
×

013012

Россияне назвали зарплату для «достойной жизни»

Small f78f8d6c11

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

Финансовый университет при Правительстве РФ провел исследование, в ходе которого выяснил, какой доход жители крупных и средних российских городов считают необходимым для достойной жизни.

«В среднем для достойной жизни россиянам в месяц нужен доход в пределах 66 тысяч рублей. Жителям Москвы — не менее 100 тысяч, а Санкт-Петербурга — 91 тысячи», — пишет «Российская газета».

Самые высокие средние значения желаемой зарплаты отмечены не только в Питере и Москве, но и в близких к столице городах-спутниках — Химках, Балашихе и Подольске. Самые скромные запросы оказались у жителей Барнаула и Якутска — по 55 тысяч рублей в месяц, Улан-Удэ — 54 тысячи, Читы — 50 тысяч.

Лишь 24% россиян сообщили, что уже добились достойного уровня дохода, 19% планируют приблизиться к нему в ближайшие пять лет, а 48% сказали, что уже не надеются его достичь. Чаще всего о своем успехе заявляли жители Казани, Москвы, Грозного, Махачкалы и Симферополя, а оптимисты сосредоточены в основном во Владивостоке, Хабаровске, Чите, Красноярске и Якутске.

Показателем «достойной жизни» было названо обладание такими материальными благами, как жилье, автомобиль, полноценное питание, качественная медицинская помощь, разнообразный культурный досуг и путешествия за границу.

Прошлой осенью похожее исследование среди жителей разных регионов РФ, достигших 18 лет, провели эксперты портала Superjob. Тогда жители Владивостока заявили, что для счастья им необходимо около 208 тысяч рублей в месяц, что составляет более 18,5 минимальных размеров оплаты труда для Приморского края. Москвичи оказались на втором месте по уровню запросов — их желаемый доход составляет 207 тысяч рублей месяц, а тройку лидеров замкнули ростовчане с 203 тысячами рублей в месяц.

Напомним, согласно официальным данным Росстата, более половины россиян (55,2%) зарабатывают менее 27 тысяч рублей в месяц. Чуть больше трети (37%) получают до 19 тысяч рублей. Каждый четвертый (23,2%) имеет ежемесячный доход ниже 15 тысяч рублей, а каждый восьмой (12%) — не больше 10 тысяч рублей, то есть пребывает за чертой бедности. И всего 11,9% граждан могут похвастаться доходом выше 60 тысяч рублей.

Получается, что подавляющее большинство граждан страны живет примерно на 7—13 долларов в день, а самые бедные — и вовсе на 5 долларов, что сопоставимо со странами третьего мира. Следствием разрыва между желаемыми и фактическими доходами является то, что многие россияне продолжают влезать в невозвратные долги.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

  • Small default
    Имя Фамилиясегодня, 08:42

    Конечно, чтобы жить нормально,нужно не менее 50 тыс. на семью (хотя бы),а то придумали блин прожиточный минимум вот пусть сам на него и живут проживат

Общество
10 обманчивых фотографий, которые немного обескуражат вас
20090284читать позжечитаю позже
Животные
Кот-Хатико два месяца ждёт хозяина на приморском вокзале
32036439читать позжечитаю позже

главное

|статья

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль

«Передо мной простирается будущее, и я не могу его дождаться». Из последних интервью Мэрилин Монро, июль 1962 г.

57022923читать позжечитаю позже
|статья

Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие27 августа 2018

Откажется ли Индия от российского оружия?

21548625читать позжечитаю позже