Россияне назвали зарплату для «достойной жизни»

Финансовый университет при Правительстве РФ провел исследование, в ходе которого выяснил, какой доход жители крупных и средних российских городов считают необходимым для достойной жизни.

«В среднем для достойной жизни россиянам в месяц нужен доход в пределах 66 тысяч рублей. Жителям Москвы — не менее 100 тысяч, а Санкт-Петербурга — 91 тысячи», — пишет «Российская газета».

Самые высокие средние значения желаемой зарплаты отмечены не только в Питере и Москве, но и в близких к столице городах-спутниках — Химках, Балашихе и Подольске. Самые скромные запросы оказались у жителей Барнаула и Якутска — по 55 тысяч рублей в месяц, Улан-Удэ — 54 тысячи, Читы — 50 тысяч.



Лишь 24% россиян сообщили, что уже добились достойного уровня дохода, 19% планируют приблизиться к нему в ближайшие пять лет, а 48% сказали, что уже не надеются его достичь. Чаще всего о своем успехе заявляли жители Казани, Москвы, Грозного, Махачкалы и Симферополя, а оптимисты сосредоточены в основном во Владивостоке, Хабаровске, Чите, Красноярске и Якутске.

Показателем «достойной жизни» было названо обладание такими материальными благами, как жилье, автомобиль, полноценное питание, качественная медицинская помощь, разнообразный культурный досуг и путешествия за границу.

Прошлой осенью похожее исследование среди жителей разных регионов РФ, достигших 18 лет, провели эксперты портала Superjob. Тогда жители Владивостока заявили, что для счастья им необходимо около 208 тысяч рублей в месяц, что составляет более 18,5 минимальных размеров оплаты труда для Приморского края. Москвичи оказались на втором месте по уровню запросов — их желаемый доход составляет 207 тысяч рублей месяц, а тройку лидеров замкнули ростовчане с 203 тысячами рублей в месяц.

Напомним, согласно официальным данным Росстата, более половины россиян (55,2%) зарабатывают менее 27 тысяч рублей в месяц. Чуть больше трети (37%) получают до 19 тысяч рублей. Каждый четвертый (23,2%) имеет ежемесячный доход ниже 15 тысяч рублей, а каждый восьмой (12%) — не больше 10 тысяч рублей, то есть пребывает за чертой бедности. И всего 11,9% граждан могут похвастаться доходом выше 60 тысяч рублей.

Получается, что подавляющее большинство граждан страны живет примерно на 7—13 долларов в день, а самые бедные — и вовсе на 5 долларов, что сопоставимо со странами третьего мира. Следствием разрыва между желаемыми и фактическими доходами является то, что многие россияне продолжают влезать в невозвратные долги.