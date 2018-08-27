Госдеп объяснил разницу между признанием Голанских высот и Крыма

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что Вашингтон признал присоединение Израилем Голанских высот и отказывается признать присоединение Россией Крыма, поскольку между двумя этими случаями есть принципиальная разница.

«Эти ситуации совершенно различны. Израиль получил Голанские высоты из-за того, что он находился под атаками. Он оборонялся… Они взяли эту территорию, чтобы продолжать защищать себя… Россия, напротив, не была в позиции обороняющегося. Россия в удобный для себя момент решила отнять землю у народа, который не представлял для нее никакой угрозы», — сказал Помпео на слушаниях в Сенате США.



После этого сенатор-демократ Дик Дурбин спросил Помпео, значит ли это, что администрация Трампа допускает военный захват территории страны, которую Вашингтон сочтет агрессором. Госсекретарь заявил, что это «вопрос практичной политики» и что он мог бы привести десятки доводов в пользу своей позиции, передает ФАН.



Тогда Дурбин заметил, что по логике Помпео Соединенные Штаты могут претендовать на часть территории Ирака, однако госсекретарь не стал углубляться в дискуссию по этому поводу, предложив сенатору обсудить это с его подчиненными.

«Если за агрессию не надо платить, когда вы атакуете и теряете часть своей земли в результате того, что напали, но получаете ее обратно просто потому, что не преуспели в этом, это очень плохая система», — заключил Помпео.



Напомним, президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами на встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху 25 марта 2019 года, чем поверг в шок арабский мир и вызвал единодушное неодобрение со стороны международного сообщества.

Голанские высоты входили в состав Сирии с момента провозглашения Сирийской Арабской Республики после Второй мировой войны. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Голанские высоты были оккупированы Израилем, и в настоящее время западная их часть контролируется израильскими военными, а восточная часть остается за Сирией.

В 1981 году Кнессет Израиля принял «Закон о Голанских высотах», которым в одностороннем порядке провозгласил суверенитет Израиля над этой территорией. Совет Безопасности ООН признать это решение отказался. Борьба двух стран за контроль над высотами объясняется их военно-стратегическим значением: с них удобно вести обстрел как сирийской, так и израильской территории.

На днях Администрация США предупредила государства, которые настроены на поддержание связей с Вашингтоном, о возможном введении против них санкций за торговлю с Россией в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Самой России Госдеп США постоянно грозит все новыми санкциями, надеясь таким образом заставить Москву поменять свою политику в отношении Украины, а заодно укрепить свои позиции на мировом рынке.