Власти Москвы стали изымать имущество для строительства дорог

Власти Москвы распорядились изъять у ряда юридических лиц недвижимое имущество для строительства транспортных развязок в районе станций столичного метро «Владыкино» и «Ботанический сад». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра столицы.

«Изъять для государственных нужд у правообладателей объекты недвижимого имущества для целей, указанных в адресной инвестиционной программе Москвы на 2018−2021 годы: «Строительство эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в районе станции метро «Владыкино», станции метро «Ботанический сад», эстакад-съездов Ярославского шоссе, мостов через реку Яузу, реку Лихоборку», — сказано в документе.



Решение столичных властей нельзя назвать внезапным, о планах по изъятию земельных участков и нежилых помещений для строительства Северо‑Восточной хорды СМИ сообщали еще осенью 2018 года.

Северо-Восточная хорда общей длиной порядка 35 километров пройдет от новой трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург до Косинской эстакады (развязки МКАД с магистралью Вешняки — Люберцы). Хорда соединит между собой крупные автомагистрали: МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе. Северо-Восточная хорда должна обеспечить диагональную связь между севером, востоком и юго-востоком столицы, снизив транспортную нагрузку на центр, ТТК, МКАД и вылетные магистрали.

Накануне постановлением правительства РФ «О расширении территории национального парка» под строительство дублера Щелковского шоссе и торгового центра у парка «Лосиный остров» изъяли 140 га земли, хотя согласно федеральному закону «Об особо охраняемых территориях» запрещено изъятие любых участков из состава национальных парков.

Напомним, российские спецслужбы получили право изымать у граждан собственность под свои нужды еще в 2017 году. Осенью 2018 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, радикально упрощающий изъятие земли из собственности жителей. Если сейчас изымать землю можно только ради государственных нужд, то в случае принятия закона это можно будет делать и «в градостроительных целях», в том числе ради постройки коммерческого жилья — застройщикам будет достаточно просто договориться с местной властью.