«Не помнит»: Путин поддел затруднившегося ответить на вопрос Орешкина

Во время пленарного заседания Арктического форума в Петербурге президент России Владимир Путин поинтересовался у главы Минэкономразвития Максима Орешкина, сколько денег было вложено в импортозамещение в прошлом году.

Министр затруднился ответить на этот вопрос.

«Не помнит. Министр экономического развития не помнит», — посетовал Путин и сам ответил на свой вопрос. По его словам, Россия инвестировала в это направление в 2018 году несколько сотен миллиардов рублей.

В марте 2018 года глава государства заявил, что импортозамещение прежде всего связано с обеспечением безопасности государства.

Как сообщал ранее «Ридус», 6 марта 2019 года на заседании нижней палаты парламента председатель Госдумы Вячеслав Володин прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина. По словам спикера, министр не смог раскрыть тему, вынесенную на обсуждение.

