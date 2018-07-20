«Не помнит»: Путин поддел затруднившегося ответить на вопрос Орешкина
- 09 апреля 2019, 20:31
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Во время пленарного заседания Арктического форума в Петербурге президент России Владимир Путин поинтересовался у главы Минэкономразвития Максима Орешкина, сколько денег было вложено в импортозамещение в прошлом году.
Министр затруднился ответить на этот вопрос.
«Не помнит. Министр экономического развития не помнит», — посетовал Путин и сам ответил на свой вопрос. По его словам, Россия инвестировала в это направление в 2018 году несколько сотен миллиардов рублей.
В марте 2018 года глава государства заявил, что импортозамещение прежде всего связано с обеспечением безопасности государства.
Как сообщал ранее «Ридус», 6 марта 2019 года на заседании нижней палаты парламента председатель Госдумы Вячеслав Володин прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина. По словам спикера, министр не смог раскрыть тему, вынесенную на обсуждение.
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