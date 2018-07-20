найти ×
   
  • USD -0.57
    64.78
  • EUR -0.39
    72.97
СохранитьСохранено0
×

107208

«Не помнит»: Путин поддел затруднившегося ответить на вопрос Орешкина

Small f1a6d446e0

© Алексей Дружинин/ТАСС

Во время пленарного заседания Арктического форума в Петербурге президент России Владимир Путин поинтересовался у главы Минэкономразвития Максима Орешкина, сколько денег было вложено в импортозамещение в прошлом году.

Министр затруднился ответить на этот вопрос.

«Не помнит. Министр экономического развития не помнит», — посетовал Путин и сам ответил на свой вопрос. По его словам, Россия инвестировала в это направление в 2018 году несколько сотен миллиардов рублей.

В марте 2018 года глава государства заявил, что импортозамещение прежде всего связано с обеспечением безопасности государства.

Как сообщал ранее «Ридус», 6 марта 2019 года на заседании нижней палаты парламента председатель Госдумы Вячеслав Володин прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина. По словам спикера, министр не смог раскрыть тему, вынесенную на обсуждение.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Тесты
Тест: Что думают о вас окружающие?
5045729читать позжечитаю позже
Музыка
Виртуозную пианистку обвинили в излишней сексуальности
431556261читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити

Путешествие на поезде по Болгарии это уникальный опыт как для путешественника.

14061826читать позжечитаю позже

Общество
Три главные причины разводов20 июля 2018

Восемьдесят процентов разводов в России инициируют женщины. Это очень обижает и обескураживает мужчин.

201434405читать позжечитаю позже