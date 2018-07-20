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Появилось видео с пытающейся сорвать свадьбу бывшей девушкой жениха

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© youtube.com

В Китае бывшая девушка жениха предприняла отчаянную попытку сорвать его свадьбу.

Она пришла на церемонию в подвенечном платье и принялась оттаскивать своего возлюбленного от его невесты.

Видеозапись инцидента была опубликована в Сети.

На кадрах видно, как девушка бросается на колени перед мужчиной и умоляет чужого жениха вернуться к ней на глазах у разъяренной невесты. Причем произошло это как раз в тот момент, когда молодожены должны были поцеловаться. Появление соперницы заставило невесту покинуть церемонию.

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