Появилось видео с пытающейся сорвать свадьбу бывшей девушкой жениха

В Китае бывшая девушка жениха предприняла отчаянную попытку сорвать его свадьбу.

Она пришла на церемонию в подвенечном платье и принялась оттаскивать своего возлюбленного от его невесты.

Видеозапись инцидента была опубликована в Сети.

На кадрах видно, как девушка бросается на колени перед мужчиной и умоляет чужого жениха вернуться к ней на глазах у разъяренной невесты. Причем произошло это как раз в тот момент, когда молодожены должны были поцеловаться. Появление соперницы заставило невесту покинуть церемонию.