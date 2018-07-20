Появилось видео с пытающейся сорвать свадьбу бывшей девушкой жениха
- 09 апреля 2019, 20:05
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Китае бывшая девушка жениха предприняла отчаянную попытку сорвать его свадьбу.
Она пришла на церемонию в подвенечном платье и принялась оттаскивать своего возлюбленного от его невесты.
Видеозапись инцидента была опубликована в Сети.
На кадрах видно, как девушка бросается на колени перед мужчиной и умоляет чужого жениха вернуться к ней на глазах у разъяренной невесты. Причем произошло это как раз в тот момент, когда молодожены должны были поцеловаться. Появление соперницы заставило невесту покинуть церемонию.
Войти через социальные сети: