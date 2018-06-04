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Супермаркет отказался от продажи шоколадных утят из-за обвинений в расизме

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© twitter.com

Пасхальный набор шоколадных утят, продававшийся в британском супермаркете Waitrose, стал поводом для обвинений в расизме, сообщает The Daily Telegraph.

Дело в том, что утята были сделаны из молочного, белого и темного шоколада, причем первые два были названы «Хрустящим» и «Пушистым», а третий — «Гадким».

Именно из-за того, что «гадким» был назван самый темный утенок, покупатели обвинили производителя набора в расизме.

В результате, пойдя навстречу пожеланиям клиентов, администрация супермаркета временно изъяла этот товар из продажи.

Как сообщает издание, после изменения дизайна упаковки шоколадный набор вновь появился на прилавках магазина.

При этом представители Waitrose извинились перед покупателями за оскорбление их чувств.

Предположительно, производитель набора назвал одного из шоколадных утят в честь героя мультфильма «Гадкий утенок», снятого студией Disney по сказке Ганса Христиана Андерсона.

Ранее сеть Burger King обвинили в расизме за видео с палочками для еды, поскольку в ролике предлагалось «ощутить вкус Хошимина с нашим новым бургером TenderCrisp с вьетнамским сладким перцем чилли!». Многие пользователи соцсетей не оценили каламбур — напротив, сочли его расистским и эксплуатирующим стереотипные образы азиатских народов.

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Комментарии (1)

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    Wave Waveсегодня, 19:45

    Маразм крепчает. Это же еда! Однако и тут содомиты отметились....
    Недавно один негр сказал, что он горд тем что чёрный. И это не было признано расизмом. Те же слова гордости за себя любимого, но от белого человека будут караться судом. Как то так в этом мире.

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