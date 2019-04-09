Стадо буйволов спасло сородича от львов и крокодила

В Сети появилось видео, в котором запечатлено, как в южноафриканском Национальном парке Крюгера стадо буйволов спасло от хищников своего сородича.

На кадрах показано, как несколько львов напали на стадо антилоп, однако импалы молниеносно умчались из опасной зоны.

Тогда хищники обратили внимание на старого буйвола, который пасся там же.



Парнокопытный представитель фауны решил укрыться от львиного прайда в озере, однако через несколько секунд в воде на него напал крокодил.

Рептилия несколько раз атаковала буйвола, после чего тот вынужден был вернуться на сушу, где его поджидали львы.

Хищники снова начали нападать на буйвола, который несколько минут нес круговую оборону.

Однако вой парнокопытного услышали его сородичи, стадо которых примчалось к водоему и заставило львов ретироваться.