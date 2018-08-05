В России будут выдавать генетические паспорта

В России к 2025 году могут начать выдавать генетические паспорта. Об их создании говорится в тексте указа «Об основах государственной политики РФ в области обеспечения химической и биологической безопасности», который в марте подписал президент РФ Владимир Путин.

Появление таких паспортов необходимо в первую очередь потому, что для отслеживания химических и биологических рисков требуется «осуществление генетической паспортизации населения и формирование генетического профиля» граждан России, отмечается в документе.

Кроме того, согласно президентскому указу, планируется создание национального банка сывороток крови.

Также предполагается разработка информационно-аналитической системы мониторинга инфекционных заболеваний.

В тексте указа не объясняется, что именно подразумевается под генетическим паспортом, отмечает URA.RU.

По данным экспертов РБК, речь может идти о двух видах таких документов. Первый вариант — это судебно-медицинский генетический паспорт, являющийся набором генетических маркеров, которые позволяют установить личность человека.

Второй вариант паспорта — подробный перечень данных о гражданине, в котором будут перечислены особенности его организма, включая риски для здоровья.