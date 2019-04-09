Лунную базу полностью построят роботы

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) представило свою новую программу по колонизации Луны. Ученые предполагают, что для строительства лунной инфраструктуры не понадобятся человеческие силы.

Всю работу за человека выполнят роботы, которыми можно будет дистанционно управлять с Земли.

В японском агентстве пояснили, что помимо них подготовкой к миссии занимаются Технологический институт Сибаура, Университет электрокоммуникаций и Киотский университет. Планируется, что за несколько лет удастся разработать несколько моделей беспилотной строительной техники, которая сможет построить объекты для жизни будущих колонизаторов на Луне.

Пока что у ученых есть прототипы беспилотного трактора и экскаватора. Предполагается, что такая техника сможет самостоятельно выстраивать маршруты на новой планете и выполнять стандартную работу. Для более точных и ответственных действий к системе машин будут подключаться люди для дистанционного управления.

Ожидается, что постройка колонии на Луне будет состоять из четырех этапов.

Сначала беспилотная техника должна подготовить участок для строительства, затем будут проходить сами раскопки. После этого начнется строительство лунной базы и покрытие верхней части модуля реголитом для создания защиты против радиации.