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Лунную базу полностью построят роботы

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  • 09 апреля 2019, 13:02
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© JAXA

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) представило свою новую программу по колонизации Луны. Ученые предполагают, что для строительства лунной инфраструктуры не понадобятся человеческие силы.

Всю работу за человека выполнят роботы, которыми можно будет дистанционно управлять с Земли.

В японском агентстве пояснили, что помимо них подготовкой к миссии занимаются Технологический институт Сибаура, Университет электрокоммуникаций и Киотский университет. Планируется, что за несколько лет удастся разработать несколько моделей беспилотной строительной техники, которая сможет построить объекты для жизни будущих колонизаторов на Луне.

Пока что у ученых есть прототипы беспилотного трактора и экскаватора. Предполагается, что такая техника сможет самостоятельно выстраивать маршруты на новой планете и выполнять стандартную работу. Для более точных и ответственных действий к системе машин будут подключаться люди для дистанционного управления.

Ожидается, что постройка колонии на Луне будет состоять из четырех этапов. 

Сначала беспилотная техника должна подготовить участок для строительства, затем будут проходить сами раскопки. После этого начнется строительство лунной базы и покрытие верхней части модуля реголитом для создания защиты против радиации.

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В Бурятии девушка подожгла администрацию из мести за отобранного ребенка

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© youtube.com

В Бурятии задержана девушка, которая подожгла районную администрацию. Так она отомстила властям за изъятие своего двухмесячного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Двадцатитрехлетняя жительница поселка Заиграево в компании своего тридцатитрехлетнего знакомого пошла на поджог 5 апреля. Личность злоумышленников была быстро установлена: их зафиксировали камеры наблюдения на здании администрации. Обоих задержали.

Инициатором поджога была девушка, второй поджигатель оправдывает свои действия алкогольным опьянением. Оба они ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

Кроме того, женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, — отметили в пресс-службе МВД.

У поджигательницы двое детей: пятилетний мальчик и двухмесячный малыш, которого в январе у нее изъяли и поместили в социальное учреждение. 

Ранее «Ридус» рассказывал, как местные жители попытались поджечь администрацию в поселке Прогресс Амурской области. Они оказались кандидатами в поселковый совет от партии ЛДПР. Мужчины швырнули в окно здания горящую шину.
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Samsung готовит четыре версии Galaxy Note 10

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Samsung стремительно наращивает число флагманских моделей смартфонов. Если раньше в год выходили по две версии Galaxy S (стандартная и версия с увеличенным экраном), то теперь их четыре: S10e, S10. S10+ и S10 5G. И судя по последним утечкам, та же история произойдет с линейкой Note: в этом году мы увидим четыре смартфона со стилусом.

Об этом рассказывает корейское издание Etnews со ссылкой на отраслевые источники. По их информации Galaxy Note 10 выйдет в двух версиях с LTE и двух 5G-модемами. LTE-модели получат экраны на 6,28 и 6,75 дюйма, а также три и четыре основных камеры соответственно.

Остальные характеристики смартфонов будут идентичны и во многом повторят начинку Galaxy S10. В качестве чипсета будут использоваться Exynos 9820 или Snapdragon 855 в зависимости от рынка, а объем оперативной памяти превысит 8 ГБ.

Пока неизвестно, каким будет дизайн Galaxy Note 10 – однако смартфон унаследует фронтальную камеру в экране, как у линейки S10. Также сохранится главная «фишка» Galaxy Note – стилус S Pen.

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