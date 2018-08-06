В Арктике обнаружили комаров, не боящихся мороза

Девять новых видов комаров, которые могут жить при отрицательных температурах, обнаружил на архипелаге Земля Франца-Иосифа ученый из Перми Андрей Крашенников, сообщает URA.RU.

Это так называемые комары-звонцы, их уникальность состоит в том, что взрослые особи, в отличие от личинок, вообще не питаются, у них не развиты ротовые органы.

«Организм этих насекомых содержит трегалозу, глицерин и другие многоатомные спирты», — приводит агентство слова специалиста Пермского государственного национального исследовательского университета.

Крашенников отметил, что благодаря этим соединениям, находящимся в организмах насекомых, комары могут «вмерзать в лед, сохраняя жизнеспособность, чтобы весной пробудиться».