В Арктике обнаружили комаров, не боящихся мороза
- 09 апреля 2019, 12:27
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Девять новых видов комаров, которые могут жить при отрицательных температурах, обнаружил на архипелаге Земля Франца-Иосифа ученый из Перми Андрей Крашенников, сообщает URA.RU.
Это так называемые комары-звонцы, их уникальность состоит в том, что взрослые особи, в отличие от личинок, вообще не питаются, у них не развиты ротовые органы.
«Организм этих насекомых содержит трегалозу, глицерин и другие многоатомные спирты», — приводит агентство слова специалиста Пермского государственного национального исследовательского университета.
Крашенников отметил, что благодаря этим соединениям, находящимся в организмах насекомых, комары могут «вмерзать в лед, сохраняя жизнеспособность, чтобы весной пробудиться».
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