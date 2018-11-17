Изучение Марса поможет производству антибиотиков

Специалисты из Лейденского университета опубликовали новое исследование, в котором они рассказали, что в ходе изучения Марса был обнаружен новый источник антибиотиков.

Известно, что бактерии имеют свойство привыкать к антибиотикам, поэтому каждый раз ученым приходится создавать новые и сложные лекарства. Но недавно ученые придумали, как обхитрить бактерии.

Одной из проблем, которая может помешать жизни на Марсе, считается наличие в ее почве перхлоратов. Эти химические вещества токсичны для людей и могут помешать щитовидной железе поглощать йод, — отметили авторы исследования.

Чтобы решить эту проблему, ученые решили создать бактерии, которые разлагают перхлораты на безопасные хлор и кислород. В ходе исследований они также выяснили, могут ли бактерии приспособиться к земным условиям.

Для того чтобы воссоздать условия Красной планеты, специалисты применили RPM-машину, в которой есть постоянно меняющаяся гравитация. Находящиеся в колбах вещества не успевали приспособиться к такой неопределенности.

Оказалось, что в условиях Марса микробы семейства Streptomyces начинают испытывать стресс и вырабатывают антибиотики. Стоит отметить, что 70% ныне существующих антибиотиков были созданы на основе этих бактерий.