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Изучение Марса поможет производству антибиотиков

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  • 09 апреля 2019, 11:46
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© pixabay.com

Специалисты из Лейденского университета опубликовали новое исследование, в котором они рассказали, что в ходе изучения Марса был обнаружен новый источник антибиотиков.

Известно, что бактерии имеют свойство привыкать к антибиотикам, поэтому каждый раз ученым приходится создавать новые и сложные лекарства. Но недавно ученые придумали, как обхитрить бактерии.

Одной из проблем, которая может помешать жизни на Марсе, считается наличие в ее почве перхлоратов. Эти химические вещества токсичны для людей и могут помешать щитовидной железе поглощать йод, — отметили авторы исследования.

Чтобы решить эту проблему, ученые решили создать бактерии, которые разлагают перхлораты на безопасные хлор и кислород. В ходе исследований они также выяснили, могут ли бактерии приспособиться к земным условиям.

Для того чтобы воссоздать условия Красной планеты, специалисты применили RPM-машину, в которой есть постоянно меняющаяся гравитация. Находящиеся в колбах вещества не успевали приспособиться к такой неопределенности.

Оказалось, что в условиях Марса микробы семейства Streptomyces начинают испытывать стресс и вырабатывают антибиотики. Стоит отметить, что 70% ныне существующих антибиотиков были созданы на основе этих бактерий.

Выращивание бактерий в RPM-машине может привести к появлению неизвестных ранее антибиотиков. К ним у бактерий точно не будет иммунитета, по крайней мере до тех пор, пока люди не начнут ими злоупотреблять. Данное открытие имеет большое значение для медицины, потому что в перспективе оно может спасти тысячи жизней, — заключили ученые.
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