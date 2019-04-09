найти ×
   
  • USD
    65.35
  • EUR
    73.36
СохранитьСохранено0
×

004115

Названы лучшие лечебно-оздоровительные курорты России

Small default

© pixabay.com

Эксперты составили список самых популярных в России лечебно-оздоровительных курортов.

Первое место в нем занимают города Кавказских Минеральных Вод (КМВ) — Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железноводск. Ежегодно их посещает более одного миллиона человек.

На втором месте в рейтинге оказалась Мацеста (Сочи, Краснодарский край).

На третьем месте списка расположились Белокуриха и Яровое в Алтайском крае.

Далее следуют Соль-Илецк (Оренбургская область) и Марциальные Воды (Карелия).

В десятку также вошли курорты Саки (Крым), Озеро Карачи (Новосибирская область), Тумнинские Воды (Хабаровский край), Аушигер (Кабардино-Балкария) и Теберда (Карачаево-Черкесия).

Топ-10 российских курортов:

  1. Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск (Ставропольский край)
  2. Мацеста (Сочи, Краснодарский край)
  3. Белокуриха и Яровое (Алтайский край)
  4. Соль-Илецк (Оренбургская область)
  5. Марциальные Воды (Карелия)
  6. Саки (Крым)
  7. Озеро Карачи (Новосибирская область)
  8. Тумнинские Воды (Хабаровский край)
  9. Аушигер (Кабардино-Балкария)
  10. Теберда (Карачаево-Черкесия)

Как правило, на российских оздоровительных курортах люди отдыхают от одной до двух недель и тратят на проживание, оздоровительные процедуры и питание около трех тысяч рублей в сутки, сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы
9032187читать позжечитаю позже
История
Государство против семьи: как донос довел до теракта
30614379читать позжечитаю позже

главное


Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

6290226читать позжечитаю позже

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое12 марта

Вы еще платите за ЖКУ столько, сколько вам начислили? Тогда мы идем к вам.

7027278читать позжечитаю позже