Названы лучшие лечебно-оздоровительные курорты России
- 09 апреля 2019, 10:09
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Эксперты составили список самых популярных в России лечебно-оздоровительных курортов.
Первое место в нем занимают города Кавказских Минеральных Вод (КМВ) — Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железноводск. Ежегодно их посещает более одного миллиона человек.
На втором месте в рейтинге оказалась Мацеста (Сочи, Краснодарский край).
На третьем месте списка расположились Белокуриха и Яровое в Алтайском крае.
Далее следуют Соль-Илецк (Оренбургская область) и Марциальные Воды (Карелия).
В десятку также вошли курорты Саки (Крым), Озеро Карачи (Новосибирская область), Тумнинские Воды (Хабаровский край), Аушигер (Кабардино-Балкария) и Теберда (Карачаево-Черкесия).
Топ-10 российских курортов:
- Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск (Ставропольский край)
- Мацеста (Сочи, Краснодарский край)
- Белокуриха и Яровое (Алтайский край)
- Соль-Илецк (Оренбургская область)
- Марциальные Воды (Карелия)
- Саки (Крым)
- Озеро Карачи (Новосибирская область)
- Тумнинские Воды (Хабаровский край)
- Аушигер (Кабардино-Балкария)
- Теберда (Карачаево-Черкесия)
Как правило, на российских оздоровительных курортах люди отдыхают от одной до двух недель и тратят на проживание, оздоровительные процедуры и питание около трех тысяч рублей в сутки, сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».
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