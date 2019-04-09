Названы лучшие лечебно-оздоровительные курорты России

Эксперты составили список самых популярных в России лечебно-оздоровительных курортов.

Первое место в нем занимают города Кавказских Минеральных Вод (КМВ) — Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железноводск. Ежегодно их посещает более одного миллиона человек.

На втором месте в рейтинге оказалась Мацеста (Сочи, Краснодарский край).

На третьем месте списка расположились Белокуриха и Яровое в Алтайском крае.

Далее следуют Соль-Илецк (Оренбургская область) и Марциальные Воды (Карелия).

В десятку также вошли курорты Саки (Крым), Озеро Карачи (Новосибирская область), Тумнинские Воды (Хабаровский край), Аушигер (Кабардино-Балкария) и Теберда (Карачаево-Черкесия).

Топ-10 российских курортов:

Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск (Ставропольский край) Мацеста (Сочи, Краснодарский край) Белокуриха и Яровое (Алтайский край) Соль-Илецк (Оренбургская область) Марциальные Воды (Карелия) Саки (Крым) Озеро Карачи (Новосибирская область) Тумнинские Воды (Хабаровский край) Аушигер (Кабардино-Балкария) Теберда (Карачаево-Черкесия)

Как правило, на российских оздоровительных курортах люди отдыхают от одной до двух недель и тратят на проживание, оздоровительные процедуры и питание около трех тысяч рублей в сутки, сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

