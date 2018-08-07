Выигравший в лотерею 155 млн рублей россиянин поделился планами на жизнь
- 08 апреля 2019, 14:29
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Житель Казани, выигравший в лотерею 155 миллионов рублей, планирует переехать в Москву.
Часть полученных средств — около двух миллионов рублей — счастливчик собирается отдать на благотворительность, однако мужчина пока не знает, как распорядиться всеми деньгами, сообщает пресс-служба государственной лотереи «Столото».
Отмечается, что победитель любит путешествовать. Вполне возможно, что выигрыш поможет ему посетить новые страны.
Второй обладатель выигрыша пока не дал о себе знать, говорят в «Столото».
Ранее стало известно, что жители Казани и Южно-Сахалинска выиграли более 155 миллионов рублей каждый, угадав все числа в лотерее «Гослото „6 из 45“».
Войти через социальные сети: