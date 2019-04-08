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«Это свинство»: Певцов намерен судиться из-за отмены дальневосточного тура

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© Артем Геодакян/ТАСС

Российский актер театра и кино Дмитрий Певцов намерен обратиться в суд после отмены концертов его группы «Певцовъ-Оркестр» на Дальнем Востоке. По словам артиста, музыкальный коллектив был вынужден отказаться от поездки после того, как местные организаторы мероприятий перестали выходить на связь.

Группа сидела на чемоданах с инструментами, и в последний момент нам сообщили, что концерта во Владивостоке не будет и мы никуда не едем. На следующий день мы ждали билетов, чтобы отправиться в Находку. До последнего ждали… Отменился и этот концерт, — посетовал Певцов в опубликованном в Instagram видеоролике.

В отмене выступлений актер обвинил организатора мероприятия во Владивостоке Ирину Котову и куратора дальневосточного тура Светлану Помазкину. Поведение принимающей стороны певцов квалифицировал как «свинство».

Больше всего мне обидно за Находку, где родилась моя жена, где живет моя теща, где у меня даже не было возможности предупредить людей об этом. Они надели свои лучшие платья, купили цветы и пришли на концерт Дмитрия Певцова, которого там нету. Это — свинство по отношению к людям, которые покупают билеты и на деньги которых существуют ваши семьи, — возмутился артист.

В конце обращения он еще раз извинился перед всеми, кто успел купить билеты, пообещав жителям Находки в следующий раз выступить перед ними бесплатно.

Отмененные концерты артиста были запланированы в четырех городах: Владивостоке, Находке, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

В прошлом году Дмитрий Певцов резко высказывался по поводу организации музыкального конкурса «Евровидение». Тогда артист обвинил популярное мероприятие в непрозрачности, фальши и двойных стандартах.

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