У самой поверхности Солнца есть «корональные дожди»

Специалисты NASA провели еще одно исследование Солнца, во время которого выяснили, что охлажденная плазма возвращается на поверхность звезды со сравнительно небольшой высоты, указывая на место загадочного разогрева солнечной короны.

Чтобы это выяснить, ученые решили рассмотреть остывание плазмы и выпадение коронального дождя в шлемовидных стримерах.

Напомним, что на Земле капли дождя падают вниз благодаря гравитации. Заряженная плазма Солнца направляется его магнитными полями и, поднявшись слишком высоко, остывает и проливается «корональным дождем».

У основания плазма раскаляется до сотен тысяч и даже миллиона градусов, а ближе к вершине остывает и понемногу скапливается. Отсюда она и может падать вниз, словно дождь.

Такие петли плазмы особенно хорошо заметны во время солнечных затмений. Они также содержат в себе частицы солнечного ветра, которые переживают несколько разогревов и остываний, прежде чем отправятся в полет.

Чтобы изучить процесс остывания плазмы и выпадения коронального дождя в шлемовидных стримерах, специалисты использовали собранную зондом SDO информацию.

Напомним, что аппарат запустили к Солнцу в 2010 году и с тех пор он снимает Солнце каждые 12 секунд. Однако никаких свидетельств коронального дождя в таких стримерах заметить не удалось.

Во время просмотра собранных кадров мы заметили, что корональный дождь часто появлялся в петлях куда меньшего размера, поднимающихся максимум на 50 тысяч километров. Мы по-прежнему не знаем, отчего происходит разогрев короны, но мы знаем, где именно он происходит, — рассказали авторы исследования.

Также дождь можно заметить не только в замкнутых петлях, на вершине которых плазма теоретически способна скапливаться и остывать, но и в свободных структурах, откуда она может просочиться в космос.

Возможно, такие выбросы происходят в моменты замыкания силовых линий магнитных полей Солнца. Следуя за ними, замкнутая петля, накопившая плазму, может размыкаться, вызывая резкое расширение и охлаждение ее частиц.

Часть из них уносится вместе с солнечным ветром, а другие — падают снова, пролившись корональным дождем.

