В леднике Бранта показалась огромная трещина

Специалисты из Нортумбрийского университета выяснили, почему раскололся огромный антарктический ледник Бранта. Последние данные говорят о том, что в леднике появилась крупная трещина.

Ученые заявили, что через несколько месяцев от ледника может отколоться айсберг площадью более 1,7 тысячи квадратных километров.

Авторы исследования рассказали, что шельфовый ледник Бранта в Западной Антарктиде был открыт в 1915 году, а с 1956 года на леднике работают исследовательские станции серии Halley.

Действующая станция на леднике открылась в 2013-м и стала первой в истории передвижной антарктической станцией. Группа исследователей, постоянно проживающая в Антарктиде, два года назад заметила вторую трещину.

Трещине дали название Хеллоуинская, и она движется на восток. Первая и самая опасная трещина ледника, остававшаяся стабильной на протяжении 35 лет, в последнее время ускорилась до четырех километров в год.

По расчетам ученых, если трещина продолжит расти, то всего через несколько месяцев от ледника Бранта отколется айсберг площадью как минимум 1,7 тысячи квадратных километров. Исследователи уверены, что в этом нет ничего необычного и айсберг сформировался абсолютно естественно.

Я занимаюсь исследованиями в этом регионе более 15 лет и слежу за ростом трещин с того момента, как они появились. Спутниковые изображения шельфового ледника опубликованы в Сети, и люди активно обсуждают возможные причины этого явления. Но важно понимать, что это естественный процесс и такое уже бывало, — успокоил интернет-пользователей Хильмар Гудмундссон из Нортумбрийского университета.

Ученый пояснил, что изменение климата — это серьезная проблема, последствия которой видны по всему миру и в том числе в Антарктике. Но группе ученых из антарктической станции не удалось найти доказательств того, что трещины как-то связаны с глобальным потеплением.

Последние исследования показывают, что возникновение айсберга полностью объясняется моделированием многолетнего движения ледника.

Специалисты узнали об этом еще в 2014 году, тогда они рекомендовали переместить станцию Halley VI в точку Halley VIa дальше от растущих трещин. Сейчас научная станция законсервирована.

Ученые предполагают, что айсберг будет раскалываться постепенно и никаких серьезных проблем не возникнет.