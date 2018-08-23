Женщина погибла в квартире из-за прорыва трубы на улице

В Санкт-Петербурге в результате прорыва теплотрассы один человек погиб и один пострадал, сообщил ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

По данным центра, из двух подъездов пятиэтажного дома были эвакуированы более 200 жильцов.

ЧП произошло в Красносельском районе города рано утром в понедельник, 8 апреля.

По словам сообщивших в соцсетях очевидцев, 20-метровый фонтан кипятка прорвался около дома 49 на 2-й Комсомольской улице. Вода выбила окна в квартире на первом этаже и залила все помещение.

Погибла 65-летняя женщина, у нее ожог 100% тела. Кроме того, пострадал ее 40-летний сын, ему обварило правую стопу.