Выход России из Совета Европы признали потрясением для ЕС

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд назвал возможный выход России из Совета Европы потрясением как для россиян, так и для европейцев.

«Думаю, многие не в состоянии представить, каким потрясением это может быть для Европы, если мы одновременно получим и Brexit, и Ruxit. Но это может скоро произойти», — цитирует Ягланда газета «Взгляд».



Генсек СЕ напомнил, что в случае выхода России из организации россияне потеряют возможность обращаться в Европейский суд для защиты своих прав. «Мы увидим другую Россию. У нас будет новая разделительная черта в Европе», — подчеркнул он.

Европейцев Ягланд призвал «не недооценивать негативные последствия» выхода России из СЕ, особенно на фоне решения Великобритании покинуть Евросоюз. «У нас может быть два события, которые действительно могут потрясти Европу», — заключил он.

В январе 2019 года с похожим заявлением выступал пресс-секретарь генсека Совета Европы Даниэль Хельтген. Он заявил, что выход России из рядов этой международной организации может обернуться не меньшей катастрофой для Европы, чем Brexit. «Brexit и Ruxit в одном году стали бы действительно катастрофой для Европы», — сказал Хельтген.

Напомним, серьезные разногласия между руководством СЕ и его российской делегацией начались в 2014 году, когда депутаты, представлявшие Россию в Парламентской ассамблее Совета Европы, были лишены права голоса на фоне событий в Крыму и на юго-востоке Украины. В результате Россия не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий на 2016 и 2017 годы, а также приостановила выплату членских взносов.



В октябре 2018 года генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд предложил приостановить участие представителей России в уставных органах этой организации начиная с июня 2019 года.

