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Роспотребнадзор предупредил россиян о начале активности клещей

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© pixabay.com

В России начался сезон активности клещей, сообщает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор).

По данным ведомства, сезона активности клещей каждый год начинается в апреле с появлением теплых дней и таяния снега.

Пока не зарегистрировано случаев инфекционных заболеваний от укусов этих членистоногих

Во всех российских регионах организована работа по профилактике болезней, связанных с укусами клещей, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По данным проводимого каждую неделю мониторинга в настоящее время число обратившихся в медучреждения в связи с укусами клещей не превышает среднемноголетних значений, отмечает News.ru.

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