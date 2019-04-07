Роспотребнадзор предупредил россиян о начале активности клещей

В России начался сезон активности клещей, сообщает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор).

По данным ведомства, сезона активности клещей каждый год начинается в апреле с появлением теплых дней и таяния снега.

Пока не зарегистрировано случаев инфекционных заболеваний от укусов этих членистоногих

Во всех российских регионах организована работа по профилактике болезней, связанных с укусами клещей, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По данным проводимого каждую неделю мониторинга в настоящее время число обратившихся в медучреждения в связи с укусами клещей не превышает среднемноголетних значений, отмечает News.ru.