Белоруссия открыла для туристов зону отчуждения Чернобыльской АЭС

В Белоруссии для проведения туристических экскурсий открыли зону отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщает белорусский телеканал ОНТ.

В связи с этим созданы два туристических маршрута: по дорогам со свежим покрытием и в местах, где уровень радиации не превышает норму.

Как рассказал в эфире телеканала заместитель директора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Максим Кудин, на некоторых участках уровень радиации и сегодня превышает допустимые нормы в сотни и даже тысячи раз.

«Но такие места здесь под запретом, туда туристам не попасть, — заверил замдиректора.

По его словам, первая группа туристов из пяти человек уже побывала в зоне и посмотрела дикую природу.

Кудин также рассказал, что люди уже давно здесь не живут, природа здесь уникальна, здесь более 90 заброшенных деревень, где поселились лесные звери.

Он добавил, что подобные экскурсии уже много лет проводят на Украине, отмечает News.ru.

Как писал «Ридус», в октябре прошлого года украинские инженеры запустили станцию с фотоэлектрическими панелями на территории бывшей Чернобыльской электростанции. Ученые пояснили, что мощности станции хватит, чтобы обеспечить энергией поселок на 2 тысячи домов.

Техногенная катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года.