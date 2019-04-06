ВКС испытали новейший комплекс ПВО

Командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими войсками (ВКС) генерал-лейтенант Юрий Грехов заявил, что в России испытали новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ».

Возвращаясь к воздушно-огневой конференции, проведены 54 боевых и теоретических занятия. Мы собрали всех в одном месте и три дня проводили занятия, которые закончились боевой стрельбой, — сказал генерал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, комплекс «Панцирь-СМ» — последний вариант ЗРПК «Панцирь» — хорошо себя показал против квадрокоптеров.

Отличительной особенностью ЗРПК является новая многофункциональная прицельная станция с фазированной антенной решеткой, благодаря которой он способен распознавать цели на расстоянии до 75 километров.



Генерал отметил, что прицельная дальность стрельбы комплекса увеличится до 40 километров, что больше в два раза по сравнению с существующим «Панцирем-С1».

Грехов также добавил, что ВКС испытали комплекс, который способен посадить беспилотник.

