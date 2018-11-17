Экс-заместителю министра культуры предъявили новое обвинение

Бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову следствие предъявило новое обвинение, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

По его словам, обвинение по статье УК РФ «Организация преступного сообщества» было предъявлено в пятницу, 5 апреля.

По данным следствия, в это сообщество входили руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников и бывший директор департамента управления имуществом Министерства культуры Борис Мазо.

По мнению собеседника агентства, новое обвинение связано с невозможностью следствия доказать вменяемое Пиромову ранее мошенничество.

Он также отметил, что «предельные сроки содержания под стражей по части 4 статьи 159 УК РФ „Мошенничество в особо крупном размере“ истекают, но, предъявив обвинение по статье 210 УК РФ, можно еще на полгода продлевать срок ареста».

Бывшего заместителя Мединского обвиняют в хищении 450 миллионов рублей, выделенных на строительство объектов Эрмитажа, напоминают «Новые Известия».



По этому уголовному делу Пирумова задержали в мае прошлого года.

Как рассказывал «Ридус», в марте 2015 года заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов был задержан по делу о хищении государственных средств, выделенных на реставрационные работы.

В апреле 2016 года суд наложил арест на имущество Пирумова, в декабре 2016 года Пирумов был уволен с поста заместителя министра культуры.

В октябре 2017 года Пирумова осудили за хищение нескольких десятков миллионов рублей, выделенных из бюджета на реставрационные работы в Новодевичьем и Иоанно-Предтеченском монастырях и Изборской крепости. Его приговорили к полутора годам колонии общего режима и освободили в зале суда в связи с отбытием срока наказания в СИЗО.