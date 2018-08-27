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У жены потомка Наполеона украли кольцо с бриллиантом за 1 млн евро

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© pixabay.com

Из автомобиля супруги потомка Наполеона III, считающегося действующим наследником императорского престола Франции, было украдено кольцо с крупным бриллиантом стоимостью в миллион евро.

Как сообщает Le Parisien, злоумышленники забрали ювелирное украшение вместе с деньгами, банковскими картами, ноутбуком и удостоверениями личности.

Газета утверждает, что драгоценный камень в 40 карат когда-то был частью диадемы последней императрицы Франции, супруги Наполеона III.

Жан-Кристоф Наполеон, наследник французского престола по линии Наполеона Бонапарта, работает в лондонском инвестиционном фонде и примеряет на себя роль наследника престола лишь раз в год — 5 мая во время церемонии по случаю годовщины смерти императора Наполеона I.

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