Мужчина набросился с ножом на пристава в Тверском суде Москвы

Из-за запрета снимать судебный процесс на камеру телефона мужчина подрался с судебным приставом, напав на него с ножом.

Инцидент произошел 4 апреля в здании Тверского суда Москвы.

Во время слушания гражданского дела мужчина пытался зафиксировать процесс на камеру мобильного телефона, но ему запретили. «В зал судебных заседаний был вызван судебный пристав, но мужчина набросился на него с раскладным ножом», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что судебный пристав не пострадал, а нападавшего задержали сотрудники полиции.

Расследованием происшествия занимается Следственный комитет.

В ноябре 2018 года рядом с главным входом на ВДНХ были избиты пятеро судебных приставов, отмечавших свой профессиональный праздник.