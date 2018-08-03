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Ученые вывели растения, способные выжить на Марсе

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  • 05 апреля 2019, 14:50
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Международная группа специалистов совместно с Американским химическим обществом (АХО) в лабораторных условиях создали растения, способные производить металлорганические каркасные структуры.

Этот наноматериал позволяет растениям чувствовать химикалии или эффективнее собирать свет. Данная разработка позволит в будущем выращивать эти растения на Марсе или других планетах.

Как пояснили ученые, сейчас многие компании занимаются разработкой миссии по колонизации Марса. Помимо радиации и длительности полета ученые сталкиваются и с другими проблемами, например выращиванием продуктов для самостоятельного обеспечения себя пищей.

Для выращивания растений на кораблях и других планетах необходимо обеспечить высокую выживаемость. Именно поэтому мы попробовали наделить растения такой способностью, что обеспечило бы им дополнительную защиту и устойчивость к разным условиям, — пояснили авторы проекта.

Чтобы растения смогли производить металлорганические каркасные структуры, ученые добавили в воду металлические соли и органические линкеры, после чего поместили в этот раствор растения.

Через некоторое время эти наночастицы прижились в корнях. В ходе испытаний ученые покрыли обрезки хризантемы и лириопы люминесцентными наночастицами и оставили их под сильными ультрафиолетовыми лучами на три часа.

Растения выжили, отмечают специалисты.

Так как ученые в первую очередь разрабатывают эту технологию для космических миссий, где не будет атмосферы и есть большое воздействие ультрафиолетовых лучей, новое исследование может быть полезно.

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