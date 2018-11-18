Здание одного из старейших планетариев России передали РПЦ

Барнаульские власти передали РПЦ здание Крестовоздвиженской церкви, в котором на протяжении почти 70 лет действовал один из старейших российских планетариев. Научному учреждению предложено переехать в помещение бывшего кинотеатра «Родина», где сейчас временно размещен кукольный театр «Сказка».

Здание, где ранее размещался планетарий, официально по документам передано Барнаульской епархии. Также подписан договор между мэрией и Барнаульской и Алтайской епархией о том, что планетарий будет еще два года находиться в здании храма, — заявили в пресс-службе барнаульской мэрии.

Сейчас в планетарии продолжаются показы полнокупольных программ, там регулярно проходят семинарские занятия по физике и астрономии, передает ТАСС.

При этом условно новое помещение, которое предлагают планетарию, потребует проведения предварительных изыскательских работ с последующими реконструкцией и переоборудованием.

Также отмечается, что рассматриваемый кинотеатр «Родина» является памятником архитектуры регионального значения. Вносить изменение в конструкцию и внешний вид его фасадов запрещено.

В какой срок местные власти намерены переоснастить бывшее здания кинотеатра, не уточняется.

Напомним, на минувшей неделе стало известно о решении петербургских властей не передавать РПЦ здание Исаакиевского собора.