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Минздрав намерен привлечь к ответственности поборников отказа от прививок

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В Министерстве здравоохранения РФ готовят законопроект, запрещающий распространение публичных призывов к отказу от вакцинации. Об этом говорится в письме замглавы ведомства Татьяны Яковлевой, направленном в ответ на запрос заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля.

Учитывая масштабность распространения в настоящее время в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях информации, содержащей призывы к отказу от вакцинации, мероприятия по иммунопрофилактике являются эффективными не в полной мере, — посетовала Яковлева в письме.

По ее словам, наиболее активно агитация в пользу отказа от прививок на сегодняшний день ведется в СМИ, интернете, а также через религиозные секты, передает ТАСС.

Наблюдается распространение большого количества информации, касающейся вакцин и вакцинации, которая зачастую не является объективной и подрывает доверие граждан к вакцинации, — говорится в официальном документе.

В Минздраве рассчитывают переломить ситуацию путем внесения изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

По задумке руководителей ведомства, в нем должна появиться новая статья, предусматривающая ответственность за распространение информации, содержащей призывы к отказу от вакцинации.

Под «призывами» в министерстве предлагают понимать любые обращения к другим лицам с целью их последующего отказа от прививок.

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