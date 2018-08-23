Мэр Риги Нил Ушаков отстранен от должности

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова из-за подозрений в коррупции. Об этом сообщило официальное интернет-издание правительства Латвии «Латвийский вестник».

В публикации сказано, что Нил Ушаков уволен в связи с «неисполнением установленных законом обязательств и нарушения нормативных актов». В частности, Ушакова назвали представителем акционера общества с ограниченной ответственностью «Rīgas satiksme» («Рижское сообщение»), в которое Рижская дума вложила около 20 миллионов евро.



Как сообщает газета «Известия», официально о своем решении Юрис Пуце объявит на пресс-конференции в пятницу, также министр огласит результаты проведенной в Рижской думе юридической проверки. После этого Ушакову дадут 30 дней на оспаривание решения о своем увольнении в суде. В том случае, если суд признает его правоту, Ушаков сможет остаться мэром и получить компенсацию.

Нил Ушаков — лидер партии «Согласие», выступающей в защиту русскоязычных жителей Латвии. Противостояние Ушакова и государственный властей Латвии продолжается целое десятилетие, с тех пор как он был избран мэром Риги в 2009 году. Центр государственного языка Латвии неоднократно штрафовал Ушакова за публичные выступления на русском языке.

В январе 2019 года в СМИ появилась информация о задержании Нила Ушакова и обысках в его офисе, которую он опроверг. В начале февраля в Риге прошли уличные акции в его поддержку. Участники акции пришли на митинг с флагами Латвии и плакаты с надписями: «Руки прочь от Ушакова!», «Оставьте в покое Рижскую думу», «Дайте хорошее образование нашим детям», «За Нила!», «Где наши пенсии?» и другими.