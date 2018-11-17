Совбез проведет срочную встречу из-за угрозы новой войны в Ливии

Великобритания запросила срочно провести заседание СБ ООН по ситуации в Ливии после того, как главнокомандующий ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар отдал приказ своим солдатам начать наступление на Триполи под предлогом освобождения города от террористов.

Премьер-министр заседающего в Триполи правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж в ответ приказал подконтрольным ему вооруженным отрядам защищать столицу. Он также разрешил использовать ВВС для «защиты гражданского населения», пишет газета «Известия».



В планах ООН на 2019 год было проведение всеобщих выборов в Ливии для формирования единых для всей страны легитимных и общепризнанных органов власти, однако эти планы могут быть сорваны из-за эскалации насилия. Ожидается, что Совбез ООН соберется обсудить сложившуюся ситуацию в закрытом режиме уже 5 марта.



Помимо членов Совбеза активное участие в судьбе ливийского народа демонстрирует Турция. Анкара призывала враждующие стороны ливийского конфликта к диалогу.

Напомним, после иностранной интервенции, свержения и зверского убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии началась гражданская война. С тех пор в стране царит двоевластие: на востоке при поддержке Ливийской национальной армии заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Осенью 2018 года британские СМИ сообщили, что Россия якобы перебросила в восточную часть Ливии несколько десятков военнослужащих спецназа и офицеров Главного управления Генштаба (ранее ГРУ), а также ракетные установки, причем российские специалисты занимаются подготовкой кадров армии маршала Халифы Хафтара. Однако доказательств или заслуживающих доверия источников читателям журналисты тогда не предъявили, а российские эксперты назвали эти сообщения фейком.

