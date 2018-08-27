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Хоккеисты команд КХЛ устроили ледовое побоище на последней секунде матча

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Сергей Савостьянов/ТАСС

Матч финальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между уфимским клубом «Салават Юлаев» и омским «Авангардом» завершился массовой дракой.

На последней секунде подрались шесть игроков, разделившиеся на пары.

Видеозапись произошедшего была опубликована в Twitter-аккаунте турнира.

На кадрах видно, как почти синхронно в драку вступают две пары игроков. Их схватки настолько напоминают боксерские поединки, что судьи не решаются их разнимать. Только после того, как один из хоккеистов оказался на льду, арбитры вмешались.

По окончании побоища игрок команды хозяев поаплодировал зрителям, которые, как не трудно догадаться, поддерживали своих. Однако матч завершился победой «Авангарда» со счетом 4:2.

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