«Пора валить»: число желающих эмигрировать россиян достигло 20%

Число желающих эмигрировать россиян достигло 20% населения, это рекордный показатель за более чем 10 лет опросов, проводимых социологами из Института Гэллапа — американского центра общественного мнения, который работает по всему миру и считается наиболее авторитетным учреждением по своему направлению.

С результатами нового опроса познакомилась газета «Ведомости». Организация объединенных наций прогнозировала, что к 2050 году численность граждан России сократится на 8%, подобные настроения в обществе могут увеличить убыль населения, потому что больше всего желающих эмигрировать среди молодежи.



В прошлом году, по данным Института Гэллапа, покинуть страну хотели 17%, два года назад — лишь 9%, а в 2014 году и того меньше — 7%. Чаще всего россияне мечтают уехать в страны Евросоюза (40%), США и Канаду (16%). Отдельно по странам лидируют в плане симпатий россиян Германия (15%) и США (12%)



Напомним, еще в январе о желании эмигрировать социологам во время опроса заявляли только 17% респондентов в России. В то же время, Число россиян, которые «определенно не хотели бы переезжать за границу», достигло максимума за последние семь лет и составило 61%. В реальности ежегодно из России навсегда уезжает не более 100 тысяч человек. Это данные «Левада-Центра».

Недавно академик РАН Георгий Георгиев предложил ограничить получившим бесплатное высшее образование молодым ученым выезд из России на 15 лет, в течение которых они должны будут «отработать» на государство либо возместить бюджету затраты.