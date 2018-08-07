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СМИ узнали о возможном списании крейсера «Адмирал Кузнецов»

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© Лев Федосеев/ТАСС

Нуждающийся в ремонте единственный российский авианосный крейсер «Адмирал Кузнецов» простаивает без гребных винтов у стенки 35-го судоремонтного завода в Кольском заливе, и может быть списан, бьют тревогу СМИ. Ранее в Объединенной судостроительной корпорации обещали, что ремонт крейсера завершится в 2021 году.

«Тяжелый авианесущий крейсер „Адмирал Кузнецов“ может быть списан в случае, если промышленность и Минобороны не решат вопрос с заменой дока, необходимого для завершения ремонта корпуса корабля», — пишет газета «Известия».

Только в доке можно заново установить на корабль снятые ранее в процессе ремонта гребные винты, подчеркивает издание. 

Напомним, в ночь на 30 октября в поселке Росляково Мурманской области затонул плавучий док ПД-50, это произошло во время выхода из него «Адмирала Кузнецова». Причиной ЧП стали перебои с подачей электричества. При этом авианесущий крейсер получил повреждения взлетной палубы в результате падения крана, и сейчас находится на 35-м судоремонтном заводе.

ПД-50 был старше самого «Кузнецова» на семь лет, он был построен в 1980 году в Швеции, и другого такого у России для обслуживания кораблей Северного флота нет. Имеющий близкие характеристики плавучий док ПД-41, построенный в 1978 году по заказу СССР в Японии, находится на Дальнем Востоке. Крейсер находится в нем с сентября.

Единственной реальной альтернативой в этих условиях становится использование площадки «Кольской верфи», сооружаемой компании «Новатэк» на берегу Кольского залива. Однако она предназначена для обслуживания гражданских судов и возможности предприятия выполнить заказ Минобороны не гарантированы.

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