Генсек НАТО поставил Сталина в один ряд с Гитлером и исламскими террористам

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что странам-членам Альянса нужно тратить больше денег на оборону, потому что мир полон угроз, вроде тех, что исходили от Гитлера и Сталина, а теперь исходят от исламских террористов.

«В идеальном мире нам не нужно было бы тратить деньги на оборону, но мы живем не в идеальном мире. Гитлера нельзя было остановить мирным протестом. Сталина нельзя было сдерживать словами. ИГИЛ [запрещенная в России террористическая организация] не могло быть побеждено с помощью диалога», — цитирует выступление Столтенберга в Конгрессе США издание The Hill.



Генсек НАТО также заявил, что Альянс был основан, потому что страны Запада были «полны решимости противостоять расширению» Советского Союза после Второй мировой войны, и выразил уверенность, что союзнические отношения полезны как для стран Европы, так и для Соединенных Штатов.

Одной из актуальных проблем, стоящих перед НАТО, Столтенберг назвал разрыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США. Генсек предупредил Москву, что «время истекает» и призвал российские власти вернуться к соблюдению условий договора до того, как в Вашингтоне от него окончательно откажутся.

5 марта 2019 года, в годовщину смерти Сталина, активисты проекта «Декоммунизация» бросили в бюст вождя цветы со словами «Гори в аду, палач народа, убийца женщин и детей». В декабре прошлого года журналист и телеведущий Владимир Познер назвал «рабами» людей, которые «преклоняются перед диктатором» Иосифом Сталиным. В этом году Познер выразил надежду, что «когда-нибудь страна или народ сможет признаться в том, что Сталин был величайшим преступником и что ответственность за его поступки несет, в частности, народ, который его поддерживал». В пример россиянами он привел немцев.

Напомним, за годы правления Иосифа Сталина в СССР была проведена индустриализация, одержана победа в Великой Отечественной войне и создан ядерный щит. Советский Союз стал одной из двух сверхдержав на планете, предложив человечеству альтернативный капитализму уклад экономики, а управляемая из Москвы территория достигла исторического максимума в одну шестую часть суши.

Общая численность населения СССР при Сталине выросла на 40 миллионов человек, число уголовников в местах лишения свободы в разные годы достигало 1,5% от всего населения, по политическим статьям было репрессировано 4 миллиона человек, из них расстреляно 800 тысяч.



Ранее «Ридус» рассказывал о точке зрения 24-летнего депутата гордумы Екатеринбурга Андрея Пирожкова, который заявил, что сталинские репрессии были неизбежны, поскольку в то время у высшего руководства СССР просто не было другого способа решить стоявшие перед страной сложнейшие задачи.

